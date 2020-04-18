بالفيديو.. ثلاثي التنس العالمي يبحثون سبل مساعدة اللاعبين

أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي للتنس السبت، أنه بحث مع غريميه الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر، سبل مساعدة اللاعبين الذين يعانون نتيجة توقف البطولات.

وقال دجوكوفيتش خلال بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام" ردا على سؤال من السويسري ستان فافرينكا حول الطريقة التي يمكن فيها مساعدة اللاعبين الذين يعانون نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا: "تحدثت مع روجر (فيدرر) ورافا (نادال) قبل بضعة أيام، لقد أجرينا محادثات طويلة حول المستقبل القريب لكرة التنس، وعلى ما سيحدث، خصوصا كيف يمكننا أن نساهم ونساعد اللاعبين الذين يحتلون مراكز متأخرة في التصنيف، ومن الواضح أنهم الأكثر تضررا".

"I think it's more just the greatness of @rogerfederer & @RafaelNadal, not them just as tennis players but them as people."@stanwawrinka asked @DjokerNole about crowd support. This was his response 👇 #tennisathomepic.twitter.com/leOUHUzDTt — ATP Tour (@atptour) April 18, 2020

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وأضاف الصربي: "غالبية اللاعبين الذين يحتلون المراكز بين 200-250، و700-1000 لا يتلقون أي دعم من اتحاداتهم الوطنية، وليس لديهم رعاة، وهم متروكون لوحدهم بطريقة أو بأخرى".

وتابع "في هذه المرحلة، يبدو أن هناك ما بين 3 و4,5 مليون دولار سيعاد توزيعها على هؤلاء اللاعبين"، في إشارة منه إلى صندوق إغاثة اللاعبين، الذي يمكن تمويله من رابطة المحترفين، و"ربما من البطولات الأربع الكبرى"، واللاعبين.

واقترح دجوكوفيتش، بصفته رئيس مجلس رابطة لاعبي التنس المحترفين، الذي يضم أيضا فيدرر ونادال، في رسالة للاعبين أن أصحاب المراكز المئة الأولى في التصنيف، وأولئك الذين هم في المراكز العشرين الأولى في فئة الزوجي، يساهمون في هذا الصندوق، وفقا لترتيبهم (من 30 ألف دولار لأفضل خمسة إلى 5000 دولار للاعبين بين المركزين 51 و100)، وهو ما يوازي مليون دولار ستضيف الرابطة منها مبلغا مماثلا.

وأضاف: "في حال لم نلعب مرة أخرى هذا الموسم، فربما يمكننا أن نجمع بشكل جماعي نسبة معينة من جوائزنا المالية في بطولة أستراليا المفتوحة ونضعها في هذا الصندوق".

يذكر أن تفشي وباء فيروس كوفيد-19 أدى إلى شل الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك التنس، منذ مطلع مارس الماضي، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد من الدورات والبطولات.

المصدر: "أ ف ب"