لاعبة سورية في أستراليا تقاطع بطولة دولية بسبب إسرائيل..(صور)

اعتذرت لاعبة سورية تحمل الجنسية الأسترالية عن المشاركة في بطولة رياضية بسبب مشاركة فريق إسرائيلي فيها.

وقال الاتحاد الرياضي العام في سوريا إن اللاعبة أسيل علو، المغتربة في أستراليا "اعتذرت عن المشاركة في بطولة أستراليا الدولية بالملاكمة بسبب مشاركة فريق (إسرائيلي) بالبطولة" ونقل الاتحاد عن علو أنه مؤكدة "لا يمكن التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال".

بينما وصف رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب انسحاب اللاعبة من البطولة بأنه "إنجاز بحد ذاته وانتصار للقيم والمبادئ وأكبر من أي ميدالية أو كأس" حسب ما نقلت عنه صفحة الاتحاد في الفيسبوك.

المصدر: RT