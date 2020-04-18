لماذا لم يجاور رونالدو غريمه ميسي في برشلونة رغم إصرار فيرغسون؟

كشف رئيس نادي ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، تفاصيل تفاوض إدارة الفريق الملكي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بين العامين 2007 و2008 قبل ضمه في 2009.

وصرح كالديرون لصحيفة "آس" الإسبانية قائلا: "أليكس فيرغسون (المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد)، كان يغار من تاريخ ريال مدريد، المنافس الدائم لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "قمت بالتفاوض على ضم رونالدو في 2007 و2008، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى المفاوضات لأن الفريق الإنجليزي كان يرفض التخلي عن اللاعب، ولكن البرتغالي كان يرغب في حمل قميص الريال".

واستطرد: "عندما علم فيرغسون بمفاوضات رونالدو مع ريال مدريد، كان غاضبا، وحاول إقناع اللاعب بالاستمرار ضمن صفوف الشياطين الحمر".

وأكمل كالديرون: "فيرغسون لم يرد رؤية رونالدو يرتدي قميص منافسه الأول حينها (ريال مدريد)، حتى أنه عرض عليه الرحيل ولكن لصفوف برشلونة"، الذي كان يعرف حينها بداية توهج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح: "برشلونة كان سعيدا بهذه الفرصة، ولكن النجم البرتغالي كان مصرا على الانضمام للريال، خاصة بعدما وعد مسؤوليه باللعب في مدريد".

واختتم كالديرون، الذي تولى رئاسة ريال مدريد ما بين 2006 و2009، تصريحاته قائلا: "اتفقا مع رونالدو بالفعل على أنه سينضم إلينا. وضعنا التزاما، ينص على أنه إذا لم يمتثل إليه أحد الطرفين، فسيتعين عليه دفع 30 مليون يورو".

وبعد شد وجذب، نجح ريال مدريد في إتمام صفقة التعاقد مع رونالدو صيف العام 2009، مقابل 93 مليون يورو، لكن كالديرن لم يشرف على تفاصيلها الأخيرة، بعد استقالته من منصبه في يناير من نفس العام، ليتولي الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز المهمة خلفا له.

المصدر: وكالات