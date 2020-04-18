صورة جديدة لرونالدو تنال 3 ملايين إعجاب في أقل من ساعة

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة جديدة له على موقع "إنستغرام".

وظهر رونالدو في الصورة مستلقيا في فراشه ويحتضن ثلاثة من أبنائه.

وكتب "الدون"، في تعليقه على الصورة: "أفضل طريقة لبدء اليوم".

ونالت الصورة قرابة 3 ملايين إعجاب وأكثر من 200 ألف تفاعل بعد مرور أقل من ساعة على نشرها.

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ويقضي رونالدو فترة التباعد الاجتماعي (الحظر المنزلي) رفقة أبنائه الأربعة وصديقته جورجينا، ولا يتوقف عن نشر الفيديوهات والصور لكيفية تمضية وقته، والتي تجد صدى واسعا لدى رواد مواقع التواصل.

المصدر: "إنستغرام"