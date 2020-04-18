آل الشيخ يكشف كواليس مفاوضاته مع مدرب برشلونة لتدريب فريق مصري

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كواليس مفاوضاته مع كيكي سيتين، المدير الفني الحالي لنادي برشلونة، للإشراف على أحد الأندية المصرية.

وكتب آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، أمس الجمعة، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "فيسبوك: "القصة بالنسبة لسيتين لا علاقة لبيراميدز بها (الفريق الذي كان يملكه آل الشيخ).. القصة باختصار كنت على وشك تملك فريق في الدوري المصري، وكان سيتين سيدربه ووقعنا العقود.. وهذا كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الأهلي (المصري)".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري قائلا: "لكن لما اتضحت الأمور (مع الأهلي) ألغيت الفكرة".

كما أعاد آل الشيخ، نشر صورة لسيتين مرفوقة بتصريح منسوب للمدرب، يقول فيه إنه قبل أيام من توليه مسؤولية تدريب نادي برشلونة، كان على وشك السفر للتدريب في الدوري المصري.

يذكر أن سيتين، تسلم مسؤولية تدريب برشلونة مطلع العام الحالي، خلفا لإرنستو فالفيردي المقال.

المصدر: حساب آل الشيخ على "فيسبوك"