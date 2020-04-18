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بعد الحجر الصحي.. صينيون يقدمون على تدريبات غريبة للحفاظ على صحتهم

الرياضة

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بعد فترة من الإغلاق بسبب انتشار كورونا، عادت صالة لتعليم فنون "الكونغ فو" في مدينة زيبو الصينية، لفتح أبوابها، حيث سارع مرتدو هذه الصالة، وهم طلاب، إلى ممارسة تدريبات غريبة وشاقة.

ويظهر الطلاب وبتأطير من أحد أساتذة الكونغ فو، وهم يعلقون أكياسا مملوءة بالطوب على خصيتهم، ويتركونها تتأرجح إلى الأمام والخلف، حيث يعتقدون أن هذا التمرين سيجعلهم أقوى مع مرور الوقت.

وقال وانغ إردو، وهو طالب ماجستر: "لقد تم الترويج لهذا النوع من الكونغ فو، لأنه صحي، إنها ثقافة (تدريب) مفيدة للناس الذين يعانون من المشاكل الصحية".

المصدر: رابتلي

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