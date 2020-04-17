الكشف عن فضيحة جديدة مدوية للعشيق "الصغير" لوالدة نيمار (فيديو + صور)

كشفت الصحفية البرازيلية فابيا أوليفيرا أن تياغو راموس العشيق "الصغير" لوالدة النجم البرازيلي نيمار، كان على وشك الزواج من المليونير الشهير في البرازيل إدواردو بيريرا.

ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية، اليوم الجمعة، عن أوليفيرا قولها إن راموس وافق بالفعل على عرض الزواج الذي قدمه له المليونير إدواردو بيريرا، وكان يعيش في قصره كالأمير.

وأبدت الصحفية البرازيلية عن صدمتها عندما شاهدت صورة راموس مع والدة نيمار وهما يتعانقان، وأكدت أن جميع علاقاته كانت مع الرجال ولم يكن يواعد النساء نهائيا.

وأعلنت نادين غونسالفين، والدة نيمار البالغة من العمر 52 عاما، مؤخرا ارتباطها بعارض الأزياء الشاب تياغو راموس البالغ من العمر 22 عاما، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مع شريكها الجديد وعلقت عليها: "هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش"، مع وضع صورة قلب حب كرمز تعبيري.

This is Neymar’s stepdad btw pic.twitter.com/63n2Zh6rq1 — Atharva (@athsonfir3) April 12, 2020

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وكانت الصحيفة البريطانية، قد كشفت سابقا عن علاقة راموس بالعديد من الرجال، بمن فيهم ماورو الطباخ الشخصي لنيمار، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين على الأقل، وهم الممثل والفنان الكوميدي البرازيلي كارلينهوس مايا، ومستشار العلاقات العامة إيرينالدو أوليفر والمليونير إدواردو بيريرا، ولكن لم تتطرق إلى تطور أي علاقة لمرحلة الزواج.

المصدر: thesun.co.uk