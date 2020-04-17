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تسريب صورة قميص برشلونة الرابع للموسم المقبل (صورة)

الرياضة

تسريب صورة قميص برشلونة الرابع للموسم المقبل (صورة)
AFP FRANCK FIFE
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن القميص الرابع الذي سيرتديه لاعبو برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تصميم القميص الرابع سيكون مبتكرا ومشتقا من ألوان علم إقليم كتالونيا.

وسبق ذلك تسريب القميص الثاني والثالث لبرشلونة في الموسم المقبل، حيث يتوقع أن يكونان باللون الأسود والوردي، في حين سيكون الأساسي بالألوان الكلاسيكية للنادي، الأحمر والأزرق، وسيتم إضافة خطوط صفراء.

تسريب صورة قميص برشلونة الرابع للموسم المقبل (صورة)

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المصدر: وكالات

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