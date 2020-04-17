إلغاء مسابقات الشباب بكرة القدم في إيطاليا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم إلغاء جميع مسابقات الشباب التي كانت مؤجلة منذ أوائل شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس ​كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

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وقابل ممثلو بطولات الشباب في ايطاليا قرار إلغاء البطولات بالاستحسان لحماية لاعبي كرة القدم وموظفي الأندية والحكام المقرر مشاركتهم في المسابقات الملغية والتي يبلغ عددها 15 مسابقة في كافة الفئات العمرية للشباب والشابات والناشئين والناشئات.

اما بالنسبة لدوريات المحترفين فما زال الاتحاد يبحث عن مخرج لاستئناف البطولات، وهناك العديد من المقترحات لمتابعة الدوريات من دون جماهير.

المصدر: وكالات