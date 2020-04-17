كمامات داخل الملعب.. آخر صرعات مواجهة كورونا

اقترح أخصائي علم الفيروسات والأوبئة البلجيكي مارك فان رانست، الذي تستعين به حكومة بلاده في مواجهة تفشي كورونا، على لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات خلال المباريات.

وقال فان رانست لصحيفة "لو سوار" البلجيكية، إن "أحد السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم".

وأضاف: "بالطبع، لاشك في أن الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة على الإطلاق. هناك على شبكة الإنترنت، كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداءها من قبل لاعبي كرة القدم الأمريكية أو راكبي الدراجات. إنها مريحة أكثر".

وكانت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، قررت الأسبوع الماضي تأجيل البت في قرار إنهاء الموسم الحالي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

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وكان كلوب بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت، و16 أمام شارلروا، قبل تعليق مباريات الدوري حتى 30 أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 24 أبريل اجتماعا لتقرير مصير الموسم.

المصدر: أ ف ب