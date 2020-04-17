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توتنهام يفاوض مدربه المقال بوكيتينو لتخفيض راتبه

الرياضة

توتنهام يفاوض مدربه المقال بوكيتينو لتخفيض راتبه
AFP Daniel LEAL-OLIVAS
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طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناة النادي ماليا إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن "توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا".

كما أشارت الصحيفة إلى أن توتنهام، طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف من المدربين خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو، وأنتوني خيمينز، تخفيض رواتبهم أيضا.

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وكان رئيس توتنهام، دانيال ليفي، اتفق مع بوكيتينو خلال إقالته في نوفمبر الماضي، على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة.

وقاد بوكيتينو (48 عاما)، توتنهام بشكل مفاجئ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول في النهائي، لكن بداية موسمه الحالي كانت مخيبة في الدوري الإنجليزي، فاستبدله ليفي بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

المصدر: وكالات

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