السباح البلجيكي تيمرس يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو العام المقبل

أعلن السباح البلجيكي، بيتر تيمرس، صاحب الميدالية الفضية في سباق 100 م سباحة حرة في أولمبياد ريو 2016، أنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها إلى عام 2021 بسبب فيروس كورونا.

وأوضح تيمرس في تصريح لصحيفة "لا ديرنيير أور"، أمس الخميس:"أن تأجيل الألعاب الأولمبية (من 2020 إلى 2021 بسبب أزمة كوفيد-19) أحبط خطتي التي وضعتها لسنوات: تقديم كل شيء، مرة أخيرة، في الألعاب ثم أبدأ فصلا جديدا في حياتي".

إقرأ المزيد

وأضاف السباح البالغ من العمر 32 عاما "لا أرغب في تغيير خطتي. بعبارة أخرى، لن أشارك في أولمبياد طوكيو 2021. للأسف، ولكنه قرار يرضيني لأنني قمت باختيارات، وأن الأمر يتعلق بقرار مدروس جيدا".

وتابع: "لقد قدمت كل شيء لعدة سنوات وسأواصل القيام بذلك لبعض الوقت في المستقبل. لن أتوقف على الفور. سأشارك في بطولات أوروبا التي آمل أن تقام في أغسطس المقبل (في بودابست)".

المصدر: وكالات