تشيلسي يقدم 78 ألف وجبة للعاملين في الخدمات الصحية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه سيقدم 78 ألف وجبة مجانية لدائرة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والجمعيات الخيرية التي تدعم كبار السن والمستضعفين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال بروس باك رئيس "البلوز": "كنا ولا زلنا دائما ملتزمين بدعم مجتمعاتنا، وخاصة المستضعفين جدا، وندرك في هذا الوقت أن هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف: "مالك النادي (الروسي رومان أبراموفيتش)، وضعنا أمام تحدي لإيجاد سبل دعم المحتاجين".

Chelsea Football Club will this week begin providing 78,000 meals to the National Health Service (NHS) and charities that support the elderly and vulnerable groups. 💙 — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 16, 2020

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من جهة أخرى، سيضاء ملعب "أولد ترافورد" الخاص بفريق مانشستر يونايتد والذي يغطيه عادة اللون الأحمر خلال مباريات النادي الشمالي، باللون الأزرق لإظهار الدعم للعاملين في الخدمات الصحية خلال فترة الوباء.

ومن المقرر أن يتحول ملعب "أولد ترافورد" إلى لون منافسه وجاره مانشستر سيتي بالتزامن مع حملة الاشادة الجماهيرية الأسبوعية بالفرق الطبية "التصفيق للمعالجين" الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "عادة لا يتم تلوين أولد ترافورد باللون الأزرق، لكن ذلك الحال ستكون كذلك للاعتراف بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد"

المصدر: أ ف ب