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شاهد.. كوتينيو وزوجته يظهران مهارة الوقوف على أصبع اليد (فيديو)

الرياضة

شاهد.. كوتينيو وزوجته يظهران مهارة الوقوف على أصبع اليد (فيديو)
Philippe Coutinho/instagram
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نشر الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني المعار من برشلونة الإسباني، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو طريفا خلال قيامه ببعض التمارين رفقة زوجته.

ويظهر كوتينيو البالغ 27 عاما وزوجته يؤديان بعض التمارين الجمبازية التي تحتاج الكثير من القوة والليونة، ولاسيما الوقوف على أصبع يد واحدة بوضعيات صعبة.

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ولكن العديد من المتابعين شككوا بمهارة الثنائي، وكتبوا بالتعليقات بأنها خدعة بصرية، وأن الحائط في الحقيقة هو أرض الغرفة.

وينشر العديد من المشاهير ونجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Philippe Coutinho/instagram

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