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نجم "الشياطين الحمر" يقوم بمهارات ساحرة .. يخلع قميصه ويرتديه بدون إسقاط الكرة عن ظهره

الرياضة

نجم
Nemanja Matic/instagram
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نشر الصربي نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أثناء قيامه بفاصل استعراضي مهاري بكرة القدم.

ويقوم ماتيتش البالغ 31 عاما بمداعبة الكرة بطريقة رائعة وخصوصا عندما يخلع قميصه ويرتديه بدون إسقاط الكرة عن ظهره.

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وينشر العديد من المشاهير ونجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Nemanja Matic/instagram

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