"اليويفا" يعقد اجتماعات مكثفة لبحث وضع الكرة الأوروبية

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اجتماعات عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع المقبل، لمواصلة البحث في مصير مسابقاته المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "اليويفا"، الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، أنه سيعقد الثلاثاء المقبل "جلسة اطلاع للأمناء العامين للاتحادات الـ55 الأعضاء"، ستخصص للبحث "في التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية والمسابقات الأوروبية" لاسيما دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيلي ذلك "اجتماع للجنة التنفيذية لليويفا عبر تقنية الاتصال بالفيديو الخميس 23 يونيو"، سيخصص لتقييم الوضع الراهن و"مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتأثير الجائحة على كرة القدم الأوروبية".

وأوضح "اليويفا"، أنه سيصدر بيانا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية "في حال كان ذلك ضروريا"، علما بأنه من المقرر أن يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده سابقا، مع رابطة الأندية الأوروبية وممثلين للبطولات المحلية.

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وتسبب "كوفيد-19" بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم، من دون أن يستثني ذلك الغالبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت إلى أجل غير مسمى، كما اضطر الاتحاد القاري إلى تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل.

المصدر: أ ف ب