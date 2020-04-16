الاتحاد الإسباني يقترح اعتماد خطة جديدة في حال إلغاء "الليغا"

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اقتراحا جديدا لتحديد المتأهلين للمسابقات القارية، في حال عدم استكمال مباريات "الليغا" في الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن الاتحاد المحلي يخطط لاعتماد الترتيب الحالي لـ"الليغا"، لتحديد المتأهلين للمسابقتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولكنه لم يتطرق لكيفية تحديد بطل الدوري.

وفي حال تطبيق هذه الخطة، فإن برشلونة، متصدر ترتيب "الليغا"، ووصيفه الغريم ريال مدريد، وإشبيلية الثالث، وريال سوسيداد الرابع، سيشاركون في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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أما أصحاب المراكز من الخامس إلى السابع، خيتافي، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، فسيتنافسون في بطولة الدوري الأوروبي في موسم 2020/2021.

وتوقفت منافسات مسابقة الدوري الإسباني منذ أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لمعاودتها.

المصدر: وكالات