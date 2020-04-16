إبراهيموفيتش يتجاهل رونالدو في تشكيلة فريق أحلامه

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيلة المثالية التي اختارها أسطورة كرة القدم السويدية، ​زلاتان إبراهيموفيتش​.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، يتقدمهم إبراهيموفيتش نفسه، وقائد نادي برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، فيما خلت القائمة من اسم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والمثير أن تشكيلة "إبرا"، ضمت مجموعة من لاعبي الأندية التي سبق له تمثيلها خلال مسيرته الحافلة (باريس سان جيرمان، برشلونة، ويوفنتوس).

وفيما يلي تشكيلة فريق أحلام إبراهيموفيتش:

في حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

في خط الدفاع: ماكسويل، أليساندرو نيستا، تياغو سيلفا، ليليان تيورام

في خط الوسط: بافل نيدفيد، تشافي هيرنانديز، باتريك فييرا

في خط الهجوم: رونالدينيو، ميسي، إبراهيموفيتش.

Marca.com

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما، يدافع حاليا عن ألوان نادي ميلان الإيطالي.

المصدر: .sports.ru