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مدرب ليفربول يلجأ لخطته المعتادة لضم مهاجم جديد

الرياضة

مدرب ليفربول يلجأ لخطته المعتادة لضم مهاجم جديد
AFP Paul ELLIS
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يبدو أن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، حريص جدا على التعاقد مع مهاجم فريق لايبزيغ، الدولي الألماني، تيمو فيرنر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوردت تقارير إعلامية ألمانية وإنجليزية، أن كلوب مهتم بالحصول على خدمات مواطنه البالغ 24 عاما، ويريد عقد لقاء معه لإقناعه بالانضمام إلى ليفربول، وهي الخطة التي يتبعها المدرب الألماني دائما في حال إعجابه ورغبته في ضم لاعب ما إلى فريقه.

وأشارت التقارير إلى أن كلوب لم ينجح حتى الآن  في عقد اجتماع مع فيرنر، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن المدرب حريص جدا على التوقيع مع اللاعب.

ويتوقع أن يواجه ليفربول منافسة شرسة للظفر بخدمات فيرنر، في ظل رغبة أندية كبيرة بضمه، وعلى رأسها العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ.

وشارك فيرنر في 25 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفا ومرر 7 كرات حاسمة.

المصدر: sports.ru

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