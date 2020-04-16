مدرب ليفربول يلجأ لخطته المعتادة لضم مهاجم جديد

يبدو أن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، حريص جدا على التعاقد مع مهاجم فريق لايبزيغ، الدولي الألماني، تيمو فيرنر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوردت تقارير إعلامية ألمانية وإنجليزية، أن كلوب مهتم بالحصول على خدمات مواطنه البالغ 24 عاما، ويريد عقد لقاء معه لإقناعه بالانضمام إلى ليفربول، وهي الخطة التي يتبعها المدرب الألماني دائما في حال إعجابه ورغبته في ضم لاعب ما إلى فريقه.

Jurgen Klopp 'wants to meet top target Timo Werner to convince him to make £51m move to Liverpool' https://t.co/vtYvnyTocw — MailOnline Sport (@MailSport) April 15, 2020

وأشارت التقارير إلى أن كلوب لم ينجح حتى الآن في عقد اجتماع مع فيرنر، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن المدرب حريص جدا على التوقيع مع اللاعب.

ويتوقع أن يواجه ليفربول منافسة شرسة للظفر بخدمات فيرنر، في ظل رغبة أندية كبيرة بضمه، وعلى رأسها العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ.

وشارك فيرنر في 25 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفا ومرر 7 كرات حاسمة.

المصدر: sports.ru