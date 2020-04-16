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أتلتيك بلباو يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه بشأن خفض رواتبهم

الرياضة

أتلتيك بلباو يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه بشأن خفض رواتبهم
AFP ANDER GILLENEA /
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أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم٬ من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفها تعليق المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره النادي الباسكي أمس الأربعاء على موقعه: "سيكون الحسم من الراتب السنوي بنسبة 17% في حال استحالة استكمال المنافسات، و6% في حال استكمل الدوري خلف أبواب موصدة".

وتابع: "لاعبو الفريق الأول للرجال في نادي أتلتيك بلباو٬ وبقيادة قادتهم٬ وفي لفتة تظهر مسؤولية والتزاما كبيرا٬ وافقوا طوعا على تخفيض رواتبهم نظرا للظروف التي قد تؤثر على نهاية موسم 2019-2020".

وكان بلباو يحتل المركز العاشر في ترتيب "الليغا" قبل تعليق المنافسات منتصف شهر مارس الفائت٬ وبلغ نهائي كأس إسبانيا الذي تأجل إلى موعد لم يحدد بعد، لمواجهة نادي ريال سوسييداد.

وانضم بلباو بذلك إلى أندية عدة في إسبانيا اتخذت قرارات بخفض الرواتب، منها جاره الباسكي سوسييداد، ومتصدر الترتيب وحامل اللقب برشلونة، وقطبا العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.

يذكر أن إسبانيا من البلدان الأكثر تضررا من "كوفيد-19".

المصدر: وكالات 

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