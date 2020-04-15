ترفع شقيقتها والأريكة.. بطلة أردنية تتحدى الحظر المنزلي بطريقة مبتكرة (فيديو)

ابتكرت لاعبة الجودو الأردنية هديل العلمي البالغة 20 عاما، طريقة فريدة للتدريب للتغلب على إغلاق صالات الألعاب الرياضية المفروض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولجأت هديل لاستخدام شقيقتها الصغيرة كثقل، حيث تحملها في تدريباتها اليومية للحفاظ على لياقتها البدنية، داخل المنزل.

وقالت هديل خلال مقابلة صحفية: "خطر على بالي فكرة رفع شقيقتي على (ظهري) والنزول والصعود بها. اعتقدت أنني ألعب معها".

وأضافت: "هي تحب فكرة ممارسة الجودو لأنها تشاهدني ارتدي ملابس الجودو ولذلك أحبت الفكرة.. فعندما أبلغها بأننا سنتدرب تتشجع وتشعر بسعادة لأنها معتقدة أنني ألعب معها".

وتابعت مازحة: "هي سعيدة لأنها تعتقد أني ألعب معها ولا تدرك أنني أستغلها في تدريباتي".

كما حولت هديل قوارير المياه إلى أوزان وتقوم أيضا برفع الأريكة بدلا من الأوزان الكبيرة.

وتنافس هديل على التأهل لمسابقة الجودو في أولمبياد طوكيو والذي تأجل من صيف 2020 إلى صيف 2021 بسبب كورونا.

وقالت هديل بهذا الصدد: " حزنت لأنني كنت أنتظر المشاركة وكان يتبقى وقت قصير للغاية للتأهل للأولمبياد. وعند تأجيلها حزنت وحتى اليوم التالي أخذت راحة ولم أتدرب".



وأردفت: "بعد هذا اليوم، قلت لنفسي لماذا أفكر بطريقة سلبية. هذا العام يمكن أتدرب خلاله أكثر وأطور أدائي أكثر للاستعداد جيدا وتحول تفكيري إلى إيجابي بقولي إن الأولمبياد تأجل من أجل الخير".



ولجأ الكثير من الرياضيون إلى طرق مبتكرة للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال إجراءات العزل الصحي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات