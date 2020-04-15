"الإمبراطور" التركي يهزم كورونا.. ويعرب عن استعداده للتبرع بالبلازما

أعلن فاتح تيريم مدرب غلطة سراي حاليا، والمنتخب التركي سابقا اليوم الأربعاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيريم البالغ 66 عاما: "كما تعلمون منذ نحو شهر أكافح هذا الفيروس. صدقوني لم يكن الأمر سهلا. الحمد لله اليوم جاءت نتيجة اختبار كورونا سلبية".

وأضاف: "أتمنى من الله الرحمة لمن توفوا، والشفاء العاجل للمرضى والصبر لذويهم".

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وأعرب تيريم عن استعداده للتبرع بالبلازما من أجل تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا.

وتقوم هذه التجربة على نقل بلازما شخص تعافى من فيروس كورونا، واكتسب أجساما مضادة له، إلى مرضى بالفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

ويعتبر تيريم ولقبه "الإمبراطور" شخصية بارزة في تاريخ نادي غلطة سراي الذي تولى تدريبه في 4 فترات (1996-2000، 2002-2004، 2011-2013 و2017 حتى الآن).

ونجح تيريم بقيادة غلطة سراي للتتويج بالعديد من الألقاب أهمها كأس الاتحاد الأوروبي على حساب أرسنال عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي.

المصدر: وكالات