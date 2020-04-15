أشهر خلافات كرة القدم في القرن الحادي والعشرين

صنفت مجلة FourFourTwo البريطانية، أشهر خمسين خلافا في كرة القدم في القرن الحالي، إذ سيطر الخلاف الشهير بين آرسين فينغر، والسير أليكس فيرغسون على صدارة قائمة النزاعات الكروية.

وجاءت الخلافات العشرة الأولى حسب التسلسل الآتي:

10 – كريم بنزيما وديديه ديشامب في منتخب فرنسا.

9 – آرسين فينغر مدرب أرسنال السابق وجوزيه مورينيو عندما كان المدير الفني لتشيلسي.

8 – "نيوكاسل" ورئيس النادي مايك آشلي.

7 – الحرب الكلامية بين قادة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال روي كين وباتريك فييرا.

6 – مواجهة أسطورتا بايرن ميونيخ الألمانيان ​لوثار ماتيوس وشتيفان إيفنبرغ.

5 – طرد المهاجم نيكولا أنيلكا من المنتخب الفرنسي بعد إهانته المدرب ريمون دومينيك.

4 – روي كين وميك مكارثي.

3 – الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه ماكسي لوبيز وقصة خيانة الزوجة واندا نارا.

2 – نطحة النجم الفرنسي زين الدين زيدان للإيطالي ماركو ماتيرازي.

1 – آرسين فينغر وأليكس فيرغسون.

Ranked! The 50 best feuds in modern football | FourFourTwo https://t.co/XSdyjsM3Ha — R (@Laponpat) March 26, 2020

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ويعتبر الخلاف بين أرسين فينغر مدرب أرسنال والسير أليكس فيرغسون المدير الفني لمانشستر يونايتد الخلاف الرئيس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع هذا القرن، دام تسعة أعوام خلال الفترة بين عامي 1996 و2005.

أما في المرتبة الثلاثين مثلا، فجاء نزاع المهاجم غاريث بيل مع ريال مدريد، وفي المرتبة 28 كان لغضب المشجعين وعدم رضاهم عن تقنية الحكم المساعد في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وكذلك جاء في هذه القائمة الطويلة فضيحة خيانة جون تيري لزوجته مع صديقة واين بريدج بالمرتبة 19، ومشاجرات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدرب بيب غوارديولا بنادي برشلونة في المرتبة 14.

المصدر: fourfourtwo.com