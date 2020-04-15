إصابات بكورونا وسط عمال مونديال قطر 2022

أعلنت قطر الأربعاء، عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لدى عمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 لكرة القدم.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في: "أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن اثنين من الموظفين العاملين لدى مقاول في مشروع استاد الثمامة جاءت نتيجة اختباراتهما ايجابية".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيجابية فحوص عامل في مشروع استاد الريان واثنين في مشروع استاد البيت".

وتقوم قطر ببناء 7 ملاعب جديدة لاستضافة المونديال الأول في الشرق الأوسط، إلى تأهيل وتطوير استاد خليفة.

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وتعمل اللجنة العليا على متابعة إرشادات وزارة الصحة للاستجابة للحالات، فيما سيستمر المصابون بالحصول على رواتبهم وتلقي الرعاية الصحية المجانية، حسبما أكدت اللجنة.

ومن المقرر أن يقام المونديال في نوفمبر وديسمبر 2022، بدلا من فصل الصيف الاعتيادي، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا في قطر.

واستمر العمل في الملاعب والبنى التحتية خلال أزمة كورونا، فيما أغلقت المتاجر والمساجد والمطاعم والحدائق.

المصدر: " أ ف ب"