 
مباشر
عاجل
الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

الاتحاد الأوروبي يوقف لاعبا أسقط شرطيا أرضا

الرياضة

الاتحاد الأوروبي يوقف لاعبا أسقط شرطيا أرضا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/no8h

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء، أنه عاقب مايكل سانتوس لاعب كوبنهاغن بالإيقاف 3 مباريات، بسبب الإساءة لرجل شرطة خلال مواجهة سيلتيك في الدوري الأوروبي في فبراير.

واحتجزت الشرطة سانتوس مهاجم أوروغواي بعدما اعتدى على ضابط شرطة خلال الاحتفال بهدف بيب بيل في الفوز 3-1 على الفريق الاسكتلندي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير.

وكان رجل الشرطة يحاول منع سانتوس من الاقتراب من مشجعي الفريق الزائر في ملعب "سيلتيك بارك".

وقال اليويفا في بيان: "قررت لجنة المراقبة والقيم والانضباط إيقاف سانتوس 3 مباريات أوروبية يحق له المشاركة فيها".

وخسر كوبنهاغن، الذي تفوق 4-2 على سيلتيك في مجموع المباراتين، أمام باشاك شهير التركي 1-0 في ذهاب دور الستة عشر الشهر الماضي قبل أن تتوقف المسابقة بأكملها بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا