الاتحاد الأوروبي يوقف لاعبا أسقط شرطيا أرضا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء، أنه عاقب مايكل سانتوس لاعب كوبنهاغن بالإيقاف 3 مباريات، بسبب الإساءة لرجل شرطة خلال مواجهة سيلتيك في الدوري الأوروبي في فبراير.

واحتجزت الشرطة سانتوس مهاجم أوروغواي بعدما اعتدى على ضابط شرطة خلال الاحتفال بهدف بيب بيل في الفوز 3-1 على الفريق الاسكتلندي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير.

وكان رجل الشرطة يحاول منع سانتوس من الاقتراب من مشجعي الفريق الزائر في ملعب "سيلتيك بارك".

FC Copenhagen's Michael Santos has been given a three-match ban by Uefa for "assaulting another person" during his side's Europa League win over Celtic.



More 👉 https://t.co/fz7bcyus0m#UEL#bbcfootballpic.twitter.com/vQoZNdgeFz — BBC Sport (@BBCSport) April 15, 2020

وقال اليويفا في بيان: "قررت لجنة المراقبة والقيم والانضباط إيقاف سانتوس 3 مباريات أوروبية يحق له المشاركة فيها".

وخسر كوبنهاغن، الذي تفوق 4-2 على سيلتيك في مجموع المباراتين، أمام باشاك شهير التركي 1-0 في ذهاب دور الستة عشر الشهر الماضي قبل أن تتوقف المسابقة بأكملها بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"