تقديم الوثائق القانونية لاستحواذ السعودية على فريق في "البريمير ليغ"

اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، بعد تقديم الوثائق القانونية إلى الجهات الرسمية في بريطانيا أمس الثلاثاء.

ودخل مالك النادي مايك أشلي، في مفاوضات لبيع نيوكاسل مقابل 429 مليون دولار مع صندوق الاستثمار السعودي، الذي كان على استعداد لتسديد معظم هذا المبلغ نقدا.

وظهرت إلى العلن أمس الثلاثاء الوثائق القانونية التي تشكل إطارا للمفاوضات بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأشلي.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن المجموعة السعودية بدعم من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، دخلت في مفاوضات مع مالك نيوكاسل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وكان أشلي، مالك سلسلة متاجر "سبورتس دايريكت" للألبسة الرياضية، اشترى نيوكاسل عام 2007 مقابل 134.4 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين، وهو يواجه غضب مشجعي النادي الذين يعتبرون أنه لا يستثمر بما يكفي في اللاعبين.

المصدر: وكالات