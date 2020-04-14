مدرب حبيب لا يرغب في النزال "الملعون" ضد فيرغسون

أعرب مدرب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) خافيير مينديز، عن رغبته إقامة نزال بين حبيب والأمريكي جاستن غاتجي بدلا من مواطنه توني فيرغسون.

وقال مينديز: "إن كان لدي خيار، فأود أن أرى غاتجي منافسا (لحبيب)، لأنني أود الحصول على ضمان بأننا سنخوض النزال، فقط لهذا السبب. نعم، لهذا أود أن يكون غاتجي أو أي شخص آخر غير توني فيرغسون. فقط بسبب ذلك. لن تكون هناك مشاكل إذا لم يكن النزال ضد توني، لن تكون هناك مخاوف من أن كل شيء قد يفشل مرة أخرى. لم يحدث قط، أن تأجل النزال خمس مرات".

– Хотел бы видеть Гэтжи соперником Нурмагомедова, а не Фергюсона 🤔



В команде Хабиба очень недовольны ситуацией с боем:https://t.co/oYIrGyCBqs



📷 инстаграм Нурмагомедова pic.twitter.com/H6gXN8Qq7H — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2020

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب نور محمدوف وتوني فيرغسون، في 18 أبريل المقبل، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم إلغاء النزال "الملعون" بين المقاتلين للمرة الخامسة.

فقد رفض حبيب السفر من روسيا إلى أمريكا لمواجهة فيرغسون، بسبب جائحة كورونا، وسعى الأمريكي دانا وايت رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة منافسات دورة "UFC 248"، وإقامة نزال بين فيرغسون وغاتجي، ولكن تقرر تأجيل البطولة برمتها بسبب جائحة "Covid-19".

المصدر: "matchtv"