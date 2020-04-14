صفقة تبادلية تلوح في الأفق بطلاها حكيمي وهالاند

قد تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بقاء المغربي أشرف حكيمي في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بشكل نهائي، مقابل انتقال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة بوروسيا دورتموند في إبقاء أشرف حكيمي بصفوفه بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته من ريال مدريد، والتي بدأت في صيف 2018 وتنتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، وضع ريال مدريد المهاجم النرويجي الشاب "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند (19 عاما) ضمن أهدافه في الصيف المقبل، خاصة بعد عدم قدرة الثنائي ماريانو دياز والصربي لوكا يوفيتش على كسب ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بالإضافة إلى تذبذب مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويعاني الفريق الملكي على الصعيد التهديفي منذ رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي صيف 2018، ولم يتمكن حتى الآن من ضم لاعب يعوض رحيل الهداف التاريخي "للميرينغي"، لذا يسعى ريال مدريد إلى ضم المهاجم النرويجي الشاب خاصة بعد تألقه مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي ومن ثم مع بوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات