ظهور علم الدنمارك على ظهر دراج إسباني بعد تعرضه لأشعة الشمس

دعا متابعو الدراج الإسباني إنريك ماس متسابق فريق "Movistar" للدراجات الهوائية، تغييره جنسيته عقب نشره صورة له بعد تعرضه لأشعة الشمس لفترة طويلة على شرفة منزله.

ونشر إنريك ماس صورة على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" وقد تزين ظهره بألون العلم الدنماركي بعد تعرضه لأشعة الشمس لفترة طويلة على شرفة منزله.

وعلق الدراج على الصورة، قائلا: "لا توجد أي طريقة للاختباء من الشمس. إنها تحرقك بقوة على الشرفة كما في الطريق أيضا".

وتفاعل متابعو حساب ماس عبر تطبيق "إنستغرام" بروح من الدعابة، وعلق البعض بأن عليه الآن تغيير جنسيته، وتمثيل الدنمارك.

يذكر أن ماس مثل فريق "Klein Constantia" في عام 2016، وفي الفترة ما بين عامي (201-2019) دافع عن ألوان "Quick-Step Floors"، قبل الانتقال إلى فريق "Movistar".

المصدر: وكالات