أسطورة تشيلسي فيالي يعلن شفاءه من السرطان

أعلن أسطورة ناديي تشيلسي ويوفنتوس، الدولي الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي، أمس الاثنين، تعافيه بشكل نهائي من مرض سرطان البنكرياس، بعد 17 شهرا من العلاج الكيميائي القاسي.

وأكد فيالي البالغ من العمر 55 عاما، أن الاختبارات التي خضع إليها أثبتت شفاءه تماما.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا بخير، في ديسمبر الماضي أتممت 17 شهرا من العلاج الكيميائي، وقد كان الأمر صعبا حتى على شخص قوي مثلي".

Gianluca Vialli given all clear from cancer after 17 months of treatment https://t.co/LfLv1oCVr7pic.twitter.com/Jw5iKfyrAK — Mirror Football (@MirrorFootball) April 12, 2020

وأوضح: "الفحوصات أثبتت عدم وجود أي علامات للمرض وأنا سعيد حتى لو أنني أقول ذلك بحذر شديد، وسعيد أنني سأرى نفسي في المرآة مرة أخرى، وأرى شعري يبدأ في النمو، وأشعر أنني محظوظ بالمقارنة مع الآخرين".

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، أرسل فيالي بعض الكلمات الإيجابية وسط انتشار الوباء العالمي، وقال إنه يجب على الناس التركيز على مستقبل مشرق بمجرد أن تنتهي الأزمة.

وكان فيالي أعلن في عام 2018 إصابته بسرطان البنكرياس ليشفى منه في عام 2019 قبل أن يجدد هزيمته مرة أخرى في 2020.

ويعد فيالي من أبرز نجوم كرة القدم الإيطالية، وسبق له اللعب بصفوف يوفنتوس وتشيلسي، حيث توج مع الفريقين بالعديد من البطولات على المستوى المحلي والأوروبي، وبعد اعتزاله، أشرف على تدريب تشيلسي بين العامين 1998 و2000، وبعد ذلك تولى مسؤولية تدريب واتفورد الإنجليزي (2000/2001).

المصدر: وكالات