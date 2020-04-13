رحيل صاحب صورة "الخنق" الشهيرة تاركا "تدوينة" مؤثرة قبل وفاته (صورة)

توفي المصور الأمريكي أنتوني كاوزي، صاحب الصورة الشهيرة من نزال البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعت صحيفة "نيويورك بوست" أنتوني كاوزي (48 عاما)، الذي عمل مصورا لأكثر من 25 عاما، وقام بتصوير الأحداث الرياضية الهامة.

وكتب أنتوني كاوزي على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" آخر كلماته في جناح بالمستشفى: "لم أفكر أبدا في حدوث شيء من هذا القبيل بالنسبة لي. اعتقدت أنه من المستحيل القضاء علي. إذا تمكنت من الخروج من هنا، أتعهد بأن العالم لن يفهم ما الذي أصابه".

والقطت عدسة أنتوني كاوزي بالذات تلك اللقطة الشهيرة لبطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" حبيب نورمحمدوف وهو يخنق متحديه الشهير كونور ماكغريغور، في النزال الذي جمعهما في مطلع أكتوبر 2018، ضمن بطولة "UFC 229".

المصدر: وكالات