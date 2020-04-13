نجم ريال مدريد المصاب أسينسيو يوجه رسالة للجماهير في إسبانيا

وجه فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم ماركو أسينسيو، رسالة دعم للجميع، يحثهم فيها على مواصلة الالتزام بالتعليمات الطبية، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكتب أسينسيو "تدورينة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "ما زالت الأيام الصعبة على الجميع مستمرة، من المهم للغاية مواصلة تطبيق التعليمات التي تلقيناها ومواصلة التصرف بشكلٍ مسؤول لحماية حياة الجميع".

وتابع: "أوجه كامل دعمي إلى جميع الأشخاص الذين يكافحون الفيروس، كما أشكر جميع العاملين الذين يساعدونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وعانى ماركو أسينسيو (24 عاما) من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لثمانية أشهر، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عندما يستأنف النشاط الذي توقف في معظم بلدان العالم بسبب تفشي "كوفيد ـ 19".

المصدر: وكالات