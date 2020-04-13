ريال ينسحب من مباراته أمام يوفنتوس بسبب فضيحة تحكيمية

أدى خطأ تحكيمي إلى توقف مباراة الجولة 16 من الدوري النيكاراغوي لكرة القدم، بين يوفنتوس فريق العاصمة ماناغوا، وضيفه ريال القادم من إدارة مدريز، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

ورفع الحكم المساعد الراية، خلال هجمة لفريق يوفنتوس في الدقيقة 65، مشيرا إلى موقف التسلل، وتوقف لاعبو ريال بعد رفع الراية، لكن حكم الساحة أشار بيده إلى متابعة اللعب.

وأسفر سوء التفاهم بين الحكمين عن تسجيل الهدف الثاني في مرمى الفريق الضيف.

واحتج لاعبو ريال على قرار الحكم لعدة دقائق قبل أن ينسحبوا من المباراة.

وسيتعين على الاتحاد المحلي اتخاذ قرار حول احتساب ريال خاسرا أم لا.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز السادس في قائمة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، حتى الآن، مع احتساب نقاط المباراة الأخيرة له.

بينما يشغل ريال مدريز المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.

المصدر: وكالات