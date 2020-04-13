تدريبات الحجر المنزلي.. رونالدو يشتكي وجورجينا تتغنى بصديقها

لم تخل التمرينات الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في منزله الذي يقضي فيه فترة الحجر الصحي مع أسرته، من المرح والدعابة والمضايقات.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو يظهر فيه وهو يتدرب للحفاظ على لياقته البدنية، لكنه تعرض لبعض الإزعاج من قبل طفليه، قبل أن يستعين بهما للقيام بحركات بدنية لتقوية عضلاته، حيث قام "الدون"، بحملهما بدلا من الأوزان، ورفعهما عدة مرات.

واشتكى رونالدو من مضايقات طفليه بشكل ساخر، حيث أرفق الفيديو بتعليق: "يا أطفال، دعوا والدكم يكمل تمرينه".

ومن جهتها تفاعلت جورجينا، صديقة رونالدو وأم ابنته آلانا مارتينا مع الفيديو، حيث كتبت: "أفضل المدربين كيف حالك".

ونال الفيديو إعجاب متابعي رونالدو على "إنستغرام"، حيث أعاد العديد منهم مشاركته.

ولدى رونالدو بالإضافة إلى آلانا مارتينا، ثلاثة أطفال آخرين من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن، وهم الابن البكر حونيور، والتوأم إيفا وماتيو.

يذكر أن رونالدو يستعد حاليا في منزله في انتظار رفع القيود المفروضة على ملاعب كرة القدم في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: حساب رونالدو على "إنستغرام"