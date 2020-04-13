الابن غير الشرعي لشوارزنيغر يقلد وضعية والده الشهيرة (صور)

قلد الأمريكي جوزيف باينا الابن غير الشرعي للممثل الشهير أرنولد شوارزنيغر، أسطورة كمال الأجسام والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، بواحدة من أشهر وضعيات والده في كمال الأجسام.

ونشر جوزيف باينا صورة له على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" معلقا عليها: "إنه الوقت المثالي لممارسة بعض الوضعيات".

وقلد شوارزنيغر الابن الوضعية الشهر التالية لوالده:

يذكر أن جوزيف باينا هو ابن ميلدريد باينا التي كان تعمل سابقا في منزل أرنولد شوارزنيغر.

ولدى حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر (72 عاما) أربعة أطفال من زوجته ماريا شريفر.

المصدر: وكالات