الاتحاد الإنجليزي يعرض مقترحا لاستكمال الدوري

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عرض استخدام ملعب "ويمبلي" ومركز "سانت جورج بارك" الرياضي، لاستكمال ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن "ويمبلي" يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم في إطار الحد من التنقل بين المقار والملاعب عند تخفيف القيود المفروضة حاليا، مضيفا أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا الوقت.

FA offers Wembley to help Premier League complete season: the Times https://t.co/BdK7LxF6adpic.twitter.com/OhJOt8MWWP — Reuters Sports (@ReutersSports) April 13, 2020

وأضاف التقرير أن "سانت جورج بارك"، وهو المركز الوطني لكرة القدم في إنجلترا، يتوفر على فندق يضم 228 غرفة، و13 ملعبا، خمسة منها مجهزة بالأضواء الكاشفة، يمكن استخدامه كمركز تدريب تحت الحجر الصحي.

ونقلت "تايمز" عن مصدر في الاتحاد الإنجليزي وصفته بـ"الموثوق"، قوله: "عندما يتسنى لنا معرفة مدة الإغلاق وآليات الحركة سيكون بوسعنا النظر في الخيارات الممكن تطبيقها".

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا في 13 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتبقى عودة المباريات مرهونة بموافقة السلطات الصحية والحكومية.

المصدر: رويترز