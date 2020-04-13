راكيتيتش منتقدا برشلونة: لست كيسا للبطاطس

أبدى لاعب خط وسط فريق برشلونة لكرة القدم، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، عدم رضاه عن وضعه الحالي في النادي الكتالوني.

وقال راكيتيتش في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أريد أن أكون في المكان حيث يتم تقديري فيه، إذا كان هنا في برشلونة سأكون مسرورا، إذا لم يكن كذلك فسيكون في مكان آخر".

وأضاف: "أطلب الاحترام، ولا أريد أن أكون مجرد عملة، فأنا لست كيسا من البطاطس".

🔴🔵 ENTREVISTA EXCLUSIVA CON @ivanrakitic



“Yo decidiré mi futuro; no soy un saco de patatas”



✍️ @RogerTorellohttps://t.co/C3geBLxj2g — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 13, 2020

وتابع: "تحدثت مع العديد من الأشخاص حول وضعي هذا الموسم، ولماذا أصبحت ثانويا؟، لم يتمكنوا من إعطائي تفسيرا أو شيئا ملموسا، يخبرني الجميع بأن أشياء تحدث في كرة القدم لا تفهمها، ويجب عليك المضي قدما".

وأوضح صاحب الـ32 عاما: "العام الماضي كان من أفضل مواسمي مع برشلونة، لكن هذا الموسم أنا منزعج من الطريقة التي أعامل بها، فوجئت للغاية، لا أفهم ذلك، لكنني سأتقبله، لأن ما أريده هو الأفضل للفريق ولزملائي".

وتحول راكيتيتش إلى لاعب ثانوي في صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالمشاركة في 21 مباراة فقط، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف.

المصدر: وكالات