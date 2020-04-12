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شاهد.. بطلة جمباز أمريكية تخلع سروالها بأصابع رجليها وهي تقف على يديها رأسا على عقب

الرياضة

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شاركت بطلة الجمباز الأولمبية الأمريكية سيمون بايلز بتحدي الوقوف على اليدين، ولكن على طريقتها، حيث نزعت سروالها بأصابع رجليها وهي واقفة على يديها.

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ونشرت البطلة الأولمبية الفيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الأحد، وأرفقته بعبارة "تحدي الوقوف على اليدين"، وأضافت رموزا تعبيرية.

وتعتبر بايلز من أشهر نجوم الجمباز وحققت خلال مسيرتها الكثير من الميداليات الذهبية في الأولمبياد وبطولات العالم للعبة.

المصدر: instagram/Simone Biles

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