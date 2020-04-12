شاهد.. صورة تهنئة رونالدو بعيد الفصح تحصد ملايين الإعجابات خلال وقت قياسي

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الاحتفال بعيد الفصح المجيد وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يقضيه في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر النجم البرتغالي اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 212 مليون شخص حول العالم، صورة له وسط عائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: "نتمنى فصحا سعيدا للجميع".

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وسرعان ما حصدت الصورة ملايين الإعجابات والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة.

ويقطن رونالدو وعائلته حاليا في منزل فخم في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة في ظل توقف النشاط الكروي.

المصدر: instagram/Cristiano Ronaldo