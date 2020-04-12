وفاة سائق "الفورمولا 1" ستيرلينغ موس عن 90 عاما (فيديو وصور)

توفي البريطاني ستيرلينغ موس، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا واحد في خمسينات القرن الماضي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن زوجة الرياضي الراحل سوزي قولها: "مات كما عاش.. في صورة رائعة".

BREAKING: Sir Stirling Moss has passed away aged 90 after a long illness as his wife Lady Moss reveals the British racing legend 'died as he lived, looking wonderful'https://t.co/LIitl84FeJpic.twitter.com/OqgZ8mif3c — MailOnline Sport (@MailSport) April 12, 2020

وحسب التقارير الصحفية، كان موس يعاني من المرض منذ عام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

ويعد "السير" موس من أبرز السائقين الذين لم يتمكنوا من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وحل في المركز الثاني أربع مرات أعوام 1955، 1956، 1957 و1958.

Sir Stirling Moss has died at the age of 90#F1https://t.co/6pFBdXoEZm — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

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وفاز موس بـ16 جائزة كبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد، وأولها في بلاده في العام 1955.

وشهدت مسيرة موس مشاركته في 529 سباقا، وفاز بـ212 منها.

واعتزل موس سباقات السرعة في العام 1962 بعد حادث قوي تعرض له على حلبة غودوود البريطانية، دخل على إثره في غيبوبة لمدة شهر، وعانى من شلل جزئي لفترة ستة أشهر.

A moment we’ll cherish forever 🙏 Sir Stirling Moss and @LewisHamilton at Monza in 2015, taking to the iconic banking in two Silver Arrows



🎥 x @BBCSportpic.twitter.com/1Hj7WGkvSH — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 12, 2020

All at McLaren mourn the passing of a legend of our sport, Sir Stirling Moss. A prodigious competitor, supremely talented racer, and consummate gentleman, he leaves an indelible mark of greatness on the history of international motorsport. Our condolences to his family. pic.twitter.com/c3vdzTuFgN — McLaren (@McLarenF1) April 12, 2020

المصدر: أ ف ب + وكالات