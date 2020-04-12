تركي آل الشيخ يواصل توجيه رسائله الغامضة

واصل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسائله الغامضة التي نشرها طيلة الأيام الماضية.

ونشر آل الشيخ مالك نادي براميدز المصري السابق عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" قائلا: "مدام مش عاوزين ...نقطع الرزق ليه... ربنا معاه ".

ويأتي ذلك المنشور بعد دقائق من الإعلان عن صفقة انتقال أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وقائد المنتخب المصري لكرة القدم، لصفوف بيراميدز بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتقل اللاعب لارتداء القميص السماوي عقب نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان تركي آل الشيخ قد نشر منشورين غامضين خلال الأيام الماضية كان أولهما : "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووي ؟! بكره نشوف"، أما الثاني :" رجع يخبط الباب ؟ المفروض ب ثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".

وحسب العديد من التقارير رفض فتحي البالغ 35 عاما تجديد عقده مع الأهلي مقابل 22 مليون جنيه، لمدة موسمين، وفضل الانتقال إلى بيراميدز مقابل راتب سنوي يبلغ 16 مليون جنيه، لمدة 3 مواسم.

ويعد أحمد فتحي، أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية ولقب بـ"الجوكر" في إشارة لإجادته اللعب في أكثر من مركز من بينها الوسط المدافع وقلب الدفاع والظهير الأيسر في بعض الأوقات.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"