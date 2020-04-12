 
مباشر

تشيلسي يتحدى كورونا ويفتح أبوابه أمام اللاعبين

الرياضة

تشيلسي يتحدى كورونا ويفتح أبوابه أمام اللاعبين
AFP ISABEL INFANTES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nn9o

سمح تشيلسي بفتح ملعب "ستامفورد بريدج" أمام لاعبيه من أجل تدريباتهم الفردية، لكن العودة مشروطة بعدم تشكيل خطر صحي على اللاعب الذي يرغب بالتدرب على أرض الملعب.

وظهر لاعب تشيلسي ماركو فان غينكل وهو يؤدي بعض التدريبات على أرض الملعب حيث أنه يسعى للحاق بفريقه في حال استكمال الموسم مع اقتراب تعافيه من الإصابة.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية: "يمكن لمن يعيش بالقرب من الملعب أن يتدرب بداخله، هذا مثالي بالنسبة لي، عليك فقط أن تتدرب بمفردك".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أسطورة تشيلسي يطلق تحديا جديدا
بالفيديو.. أسطورة تشيلسي يطلق تحديا جديدا

وأعلن  تشيلسي سابقا إصابة لاعبه كولوم هودسون أودوي البلغ 19 عاما بفيروس كورونا.

وتوقفت النشاطات الرياضية في إنجلترا منذ عدة أسابيع، كما يخضع سكانها لإجراءات صحية مشددة إثر انتشار فيروس كوفيد-19.

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر، وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أنه في حال استكمال المسابقة التي يتصدرها ليفربول ستكون خلف أبواب موصدة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا