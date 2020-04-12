تشيلسي يتحدى كورونا ويفتح أبوابه أمام اللاعبين

سمح تشيلسي بفتح ملعب "ستامفورد بريدج" أمام لاعبيه من أجل تدريباتهم الفردية، لكن العودة مشروطة بعدم تشكيل خطر صحي على اللاعب الذي يرغب بالتدرب على أرض الملعب.

وظهر لاعب تشيلسي ماركو فان غينكل وهو يؤدي بعض التدريبات على أرض الملعب حيث أنه يسعى للحاق بفريقه في حال استكمال الموسم مع اقتراب تعافيه من الإصابة.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية: "يمكن لمن يعيش بالقرب من الملعب أن يتدرب بداخله، هذا مثالي بالنسبة لي، عليك فقط أن تتدرب بمفردك".

Chelsea let local players train at Stamford Bridge during coronavirus lockdownhttps://t.co/L9RmzRBies

+1 FootyBot #EPL#premierleague — English Premier League Plow (@EnglishPre_b) April 11, 2020

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وأعلن تشيلسي سابقا إصابة لاعبه كولوم هودسون أودوي البلغ 19 عاما بفيروس كورونا.

وتوقفت النشاطات الرياضية في إنجلترا منذ عدة أسابيع، كما يخضع سكانها لإجراءات صحية مشددة إثر انتشار فيروس كوفيد-19.

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر، وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أنه في حال استكمال المسابقة التي يتصدرها ليفربول ستكون خلف أبواب موصدة.

المصدر: "وكالات"