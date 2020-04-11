رسميا.. بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي قائد "الفراعنة"

أعلن بيراميدز المصري اليوم السبت، تعاقده رسميا مع أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وقائد المنتخب المصري لكرة القدم في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة لأحمد فتحي وصورا لجوكر (بلعبة الورق)، أرفقها بالقول: "رحبوا معنا بجوكر الكرة المصرية.. يعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر أحمد فتحي في صفقة انتقال حر".

رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية! 🃏



يعلن نادي #بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر @AhmedFathi في صفقة انتقال حر 📋☑️#JokerXPyramidspic.twitter.com/DEeohGG8ci — Pyramidsfc (@pyramidsfc) April 11, 2020

وحسب العديد من التقارير رفض فتحي البالغ 35 عاما تجديد عقده مع الأهلي مقابل 22 مليون جنيه، لمدة موسمين، وفضل الانتقال إلى بيراميدز مقابل راتب سنوي يبلغ 16 مليون جنيه، لمدة 3 مواسم.

إقرأ المزيد

ويعد أحمد فتحي، أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية ولقب بـ"الجوكر" إشارة لإجادته اللعب في أكثر من مركز من بينها الوسط المدافع وقلب الدفاع والظهير الأيسر في بعض الأوقات.

وبدأ فتحي مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي وتم تصعيده للفريق الأول عام 2000 وساهم في تحقيق آخر لقب دوري حصده "الدراويش" موسم 2001 – 2002، قبل أن ينتقل للأهلي المصري الذي غادره وعاد إليه عدة مرات، كما خاض فتحي تجربتين في الملاعب الإنجليزية أحدها مع شيفيلد يونايتد عام 2007 والثانية مع هال سيتي عام 2013، وعربيا كان لديه تجربتين أيضا مع كاظمة الكويتي وأم صلال القطري.

وسجل فتحي حافل بالألقاب حيث حصد لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

وعلى المستوى الدولي خاض فتحي 132 مباراة مع منتخب "الفراعنة" منذ عام 2002 حقق خلالها لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.

المصدر: وكالات