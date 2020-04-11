وفاة لاعب في دوري الهوكي الأمريكي "NHL" بعمر 25 عاما (صور)
أعلن الموقع الرسمي لدوري الهوكي الأمريكي "NHL" اليوم السبت، وفاة الكندي كلوبي كاف مهاجم نادي "إيدمونتون أويليرز"، بعد عمل جراحي لإيقاف نزيف مفاجئ في الدماغ.
Today we mourn the passing of @EdmontonOilers forward, Colby Cave.— NHL (@NHL) April 11, 2020
More: https://t.co/zfzRpkPP0gpic.twitter.com/1Y2nEalwnz
وأجريت عملية جراحية طارئة يوم الأربعاء الماضي لكلوبي بعد نزيف في الدماغ وبقي في غيبوبة حتى وافته المنية اليوم في المشفى.
ونعى نادي "إيدمونتون أويليرز" والعديد من الأندية ولاعبو دوري الهوكي الأمريكي "NHL" الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Gone from us way too early. Was lucky enough to sit next to you all year in the dressing room always bringing a positive attitude and big smile to the rink. You were a warrior on the ice and a gentleman off it. Thanks for being a great teammate and friend. Rest In Peace Caver https://t.co/xeeXWL7WRZ— Tyler Benson (@TylerBenson_17) April 11, 2020
Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020
المصدر: nhl.com