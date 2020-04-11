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وفاة لاعب في دوري الهوكي الأمريكي "NHL" بعمر 25 عاما (صور)

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وفاة لاعب في دوري الهوكي الأمريكي
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أعلن الموقع الرسمي لدوري الهوكي الأمريكي "NHL" اليوم السبت، وفاة الكندي كلوبي كاف مهاجم نادي "إيدمونتون أويليرز"، بعد عمل جراحي لإيقاف نزيف مفاجئ في الدماغ.

وأجريت عملية جراحية طارئة يوم الأربعاء الماضي لكلوبي بعد نزيف في الدماغ وبقي في غيبوبة حتى وافته المنية اليوم في المشفى.

ونعى نادي "إيدمونتون أويليرز" والعديد من الأندية ولاعبو دوري الهوكي الأمريكي "NHL" الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: nhl.com

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