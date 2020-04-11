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شاهد.. تصد خرافي لركلة جزاء على طريقة الرسوم المتحركة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. تصد خرافي لركلة جزاء على طريقة الرسوم المتحركة (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو طريفا لحارس مرمى تصدى لركلة جزاء بطريقة استعراضية رائعة خلال مباراة للهواة.

ويظهر في الفيديو الحارس يقوم بحركة استعراضية غريبة وفريدة عند تنفيذ المنافس لركلة الجزاء، حيث أدار ظهره لمنافسه وارتمى إلى يمينه بدون أن ينظر إلى مكان تنفيذ الركلة، واستطاع التقاط الكرة وانقاذ مرماه بطريقة فنية رائعة على طريقة الرسوم المتحركة.

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ولم يتسن معرفة مكان المباراة أو توقيتها، وعلى الأغلب مقطع الفيديو ليس حديثا نظرا لتوقف النشاطات الرياضية في المنشآت والملاعب في أغلب دول العالم نظرا للحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: eurosport.ru

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