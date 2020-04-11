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رئيس ناد إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

رئيس ناد إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا
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أعلن نادي "بوردينوني" الإيطالي أحد أندية الدرجة B اليوم السبت، إصابة رئيسه ماورو لوفيسا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشر النادي عبر موقعه الرسمي رسالة لرئيسه، أعلن فيها إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطمأن الجميع بأن صحته مستقرة، كما شكر جميع الطواقم الطبية التي تقوم بعمل بطولي لانقاذ الأرواح من الفيروس، وأكد على ضرورة التزام الحجر الصحي وتمنى للجميع عيد فصح سعيد.

يذكر أن نادي بوردينوني يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب "سيرا B" برصيد 45 نقطة.

المصدر: pordenonecalcio.com

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