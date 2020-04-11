رئيس ناد إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي "بوردينوني" الإيطالي أحد أندية الدرجة B اليوم السبت، إصابة رئيسه ماورو لوفيسا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Lettera del presidente Mauro Lovisa ✒️ ▶️ https://t.co/6J4CSERlzN



"Positivo, ma non ancora guarito. Grazie dei vostri pensieri e auguri di buona Pasqua a tutti" ♥️



Pres 💪🏻#ForzaRamarripic.twitter.com/EYxOb7XMCT — Pordenone Calcio (da 🏡) (@PordenoneCalcio) April 11, 2020

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ونشر النادي عبر موقعه الرسمي رسالة لرئيسه، أعلن فيها إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطمأن الجميع بأن صحته مستقرة، كما شكر جميع الطواقم الطبية التي تقوم بعمل بطولي لانقاذ الأرواح من الفيروس، وأكد على ضرورة التزام الحجر الصحي وتمنى للجميع عيد فصح سعيد.

يذكر أن نادي بوردينوني يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب "سيرا B" برصيد 45 نقطة.

المصدر: pordenonecalcio.com