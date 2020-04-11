النجم الإسباني غازول يسعى لمشاركة أولمبية خامسة بعمر الـ41

أكد نجم كرة السلة الإسباني باو غازول، أنه يسعى للتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي تأجلت إلى صيف عام 2021.

وإذا قدر له ذلك فستكون مشاركته الخامسة في الألعاب الأولمبية خلال مسيرته، علما أنه حاز الميدالية الفضية في النسخات الثلاث الأخيرة في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو عام 2016 مع منتخب إسبانيا.

وجاء كلام غازول الذي يتعافى من إصابة بكسر في قدمه للقناة الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وقال في هذا الصدد: "كنت آمل قبل أن يتم تأجيل الألعاب أن أحصل على فترة كافية لكي أتعافى تماما من الإصابة والمشاركة في الألعاب الخامسة بعمر الأربعين خلال الصيف الحالي في طوكيو".

Pau Gasol: "Disputar los Juegos Olímpicos con 41 años me estimula, será mi último torneo" https://t.co/ZdHpaV7yWZpic.twitter.com/1nl5DGBZxv — Deportes El Español (@podium_EE) April 10, 2020

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وأضاف غازول الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة في صفوف لوس أنجلوس ليكرز مرتين عامي 2009 و2010: "بطبيعة الحال، أملك الآن مزيدا من الوقت للاستعداد، لكن يتعين علي أن أخوض مباريات تنافسية لكي أكون في جاهزية كاملة صيف عام 2021 وأستطيع مساعدة منتخب بلادي".

وتابع غازول الذي لا يلعب لأي فريق في الوقت الحالي بعد أن تخلى نادي بورتلاند ترايل بلايزرز الأمريكي عن خدماته في نوفمبر الماضي: "لكن الحقيقة أنني سأبلغ الحادية والأربعين صيف 2021 وسيشكل ذلك تحديا كبيرا، لكن لطالما كنت شخصا طموحا يعشق التحديات وبالتالي قد يرتد الأمر إيجابيا علي من هذه الناحية".

وكشف غازول الذي رفع علم بلاده في حفل افتتاح ألعاب لندن عام 2012 "لدي رغبة كبيرة في خوض الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة والتي ستكون آخر بطولة كبيرة لي".

وتحدث غازول عن الصعوبات التي يواجهها بشكل يومي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يعيق تحركاته من أجل عملية العلاج والتعافي أو رؤية الأطباء والمعالجين الفيزيائيين.

وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول التي تعاني جراء وباء كوفيد-19 حيث سجلت أكثر من 15 ألف وفاة.

المصدر: " أ ف ب"