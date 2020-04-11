نجم روسيا بالتزحلق على الجليد يرد على التعليقات بشأن تعذيب ابنه (فيديو)

رد نجم التزحلق الفني على الجليد الروسي يفغيني بلوشينكو على التعليقات السلبية من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بتعذيب ابنه بالتمرينات القاسية.

ورد بلوشينكو على هذه الادعاءات بعد نشره فيديو يظهر فيه وهو يقوم بتدريب نجله على تمرينات "فتح الحوض": "إذا كنا نمارس رياضات محترفة وحددنا هدفنا بأن نكون الأفضل، سيكون التدريب بحدوده القصوى".

وتابع: " أما إذا كنا نتحدث عن التربية البدنية، فهذه بالطبع بعض التمارين للحفاظ على الصحة، الجميع يختار طريقته الخاصة".

وشدد النجم الروسي على أن نشره لمثل هذه المقاطع المصورة للتمرينات، هي حافز ومثال لرياضيين آخرين.

وختم بقوله: "على أي حال، ذلك أفضل من التسكع في الشارع، أظن ذلك أمر مفهوم للجميع".

ويعتبر بلوشينكو البالغ 37 عاما، أحد أبرز نجوم رياضة التزحلق على الجليد، حيث بصم على مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، توج خلالها بأربع ميداليات أولمبية، منها ذهبية أولمبياد 2006 في منافسات الفردي، وذهبية أولمبياد 2014 في منافسات الفرق، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في أولمبياد (2002 و2010).

ونال بلوشينكو لقب بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد ثلاث مرات، أعوام 2001، 2003 و2004، كما حصد لقب بطولة أوروبا سبع مرات، ولقب بطولة روسيا عشر مرات، وفاز بنهائي الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد أربع مرات.

المصدر: RT