 
مباشر

شاهد.. نجم الأهلي المصري يغني "بنت الجيران" والرد يأتي من الجيران

الرياضة

شاهد.. نجم الأهلي المصري يغني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nn29

شارك نجم الأهلي المصري حسين الشحات مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يغني بعض كلمات الأغنية الشعبية "بنت الجيران" ليلا بصوت عال من شرفة منزل والدته.

وعلق الشحات على الفيديو قائلا: "الحمد لله أنا عند ماما والناس صاحية وفي حد رد عليا والمسخرة في آخر الفيديو".

@h.elshahat

الحمد لله انا عند ماما والناس صاحيه وفي حد رد عليه والمسخره في اخر الفيديو 😂😂😂♥️♥️

♬ الصوت الأصلي - h.elshahat
إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "السد العالي" يرقص على أنغام "جيت على البايظ"

وجاء الرد من أحد سكان المنطقة، عندما قام بتكملة أجزاء من الأغنية التي بدأها اللاعب المصري.

لكن نهاية المقطع، شهدت مشاركة شخص ثالث، وعلق بطريقة طريفة باللهجة المصرية، بقوله: "خش ياض منك ليه".

المصدر: "تيك توك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا