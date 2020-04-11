شاهد.. نجم الأهلي المصري يغني "بنت الجيران" والرد يأتي من الجيران

شارك نجم الأهلي المصري حسين الشحات مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يغني بعض كلمات الأغنية الشعبية "بنت الجيران" ليلا بصوت عال من شرفة منزل والدته.

وعلق الشحات على الفيديو قائلا: "الحمد لله أنا عند ماما والناس صاحية وفي حد رد عليا والمسخرة في آخر الفيديو".

@h.elshahat الحمد لله انا عند ماما والناس صاحيه وفي حد رد عليه والمسخره في اخر الفيديو 😂😂😂♥️♥️ ♬ الصوت الأصلي - h.elshahat

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وجاء الرد من أحد سكان المنطقة، عندما قام بتكملة أجزاء من الأغنية التي بدأها اللاعب المصري.

لكن نهاية المقطع، شهدت مشاركة شخص ثالث، وعلق بطريقة طريفة باللهجة المصرية، بقوله: "خش ياض منك ليه".

المصدر: "تيك توك"