ليفربول يعلن إصابة أسطورته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، إصابة أسطورته السير كيني دالجليش البالغ 69 عاما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء إعلان ليفربول عن إصابة نجمه ومدربه السابق كيني دالجليش نيابة عن أسرته التي أكدت دخوله المشفى أمس الأول بعد أن احتاج للعلاج بمضادات حيوية.

وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية.

وقال البيان: "ينتهز دالجليش هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأطقم الخدمات الصحية الوطنية على تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي يجب أن تكون موضع تقدير الأمة بأسرها في هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف البيان: "يطلب دالجليش من الجميع منح العاملين في المجال الصحي المساحة لأداء دورهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية مع احترام خصوصية أسرته".

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 10, 2020

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ويحظى دالجليش، الذي لعب مع نادي سيلتيك أيضا، بشعبية جارفة في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات وثلاثة ألقاب بكأس أوروبا كلاعب.

وأضاف دالجليش ثلاثة ألقاب أخرى للدوري كمدرب للريدز، كما قاد بلاكبيرن روفرز للفوز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 1994-1995.

المصدر: رويترز+وكالات